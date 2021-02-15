IT-куб откроют в Печорском районе в сентябре

16:22, 15 февраля 2021, ПАИ

В Печорском районе 1 сентября откроется IT-куб, сообщает «Печорская правда». IT-куб разместится в Печорской средней школе №3. Для него оборудуют три кабинета и рекреационную площадку.

IT-куб - это федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в области высоких технологий, начиная с шести лет. Заказчиками выступают известнейшие мировые и отечественные фирмы в сфере IT-технологий.

Целью проекта является увеличить доступность и разнообразие дополнительного образования в регионах России путём инновационных технологий. Основой работы станет проектная деятельность детей, в которую входят: научные исследования, инженерно-технические разработки, проектирование.

Дети получат возможность выбрать профессию, связанную с цифровыми технологиями.

Обучение включает в себя шесть направлений, как и количество граней у куба: «Программирование на Python»; «Программирование на Java»; «Мобильная разработка»; «Системное администрирование»; «Цифровая гигиена и работа с большими данными»; «Базовые навыки программирования на C-подобных языках».





