Псковские росгвардейцы почтили память погибших участников боевых действий в Афганистане

16:39, 15 февраля 2021, ПАИ

15 февраля в Пскове состоялся памятный митинг, посвященный 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Руководство ведомства возложило цветы к мемориалу воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых задач во второй половине ХХ века, и почтило память павших минутой молчания.

Афганская война – военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан. В этом конфликте принимал участие ограниченный контингент советских войск. Военный конфликт для СССР начался 25 декабря 1979 года. Советские войска покинули Афганистан 15 февраля 1989 года – в 2010 году эта дата в России стала официальным праздником – Днём памяти воинов-интернационалистов.