0
18:13
Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями
17:26
1,2 млрд рублей необходимо на газификацию Псковской области, сообщил Михаил Ведерников
17:22
Сретение Господне – иеромонах Анастасий рассказывает о празднике в эфире ПАИ-live
17:16
Михаил Ведерников почтил память воинов-интернационалистов
16:53
Миниатюрные весы средневекового купца обнаружили археологи в Пскове
16:10
Tele2 стала лучшим работодателем телекома по версии hh.ru
15:32
101-летняя жительница Псковской области сделала прививку от коронавируса
Еще новости
Общество

Трое африканцев попытались перебраться в Европу через Псковскую область

Трое жителей одной из стран Северной Африки попытались перебраться в Европу через Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по региону.

Нарушителей задержали в районе деревни Долосцы Себежского района. Молодые люди планировали отправиться в Евросоюз транзитом через Белоруссию.

Африканцев задержали для выяснения обстоятельств правонарушения и принятия процессуального решения.

Благодаря взаимодействию пограничников и росгвардейцев в Псковской области только за прошедшие выходные на российско-белорусском участке границы задержано порядка 30 иностранных граждан, нарушивших режим госграницы. Правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями
15 февраля 2021
Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями
1,2 млрд рублей необходимо на газификацию Псковской области, сообщил Михаил Ведерников
15 февраля 2021
1,2 млрд рублей необходимо на газификацию Псковской области, сообщил Михаил Ведерников
Сретение Господне – иеромонах Анастасий рассказывает о празднике в эфире ПАИ-live
15 февраля 2021
Сретение Господне – иеромонах Анастасий рассказывает о празднике в эфире ПАИ-live
Михаил Ведерников почтил память воинов-интернационалистов
15 февраля 2021
Михаил Ведерников почтил память воинов-интернационалистов
Миниатюрные весы средневекового купца обнаружили археологи в Пскове
15 февраля 2021
Миниатюрные весы средневекового купца обнаружили археологи в Пскове
Tele2 стала лучшим работодателем телекома по версии hh.ru
15 февраля 2021
Tele2 стала лучшим работодателем телекома по версии hh.ru
101-летняя жительница Псковской области сделала прививку от коронавируса
15 февраля 2021
101-летняя жительница Псковской области сделала прививку от коронавируса
Список получателей маткапитала предлагают расширить
15 февраля 2021
Список получателей маткапитала предлагают расширить

Идет загрузка...