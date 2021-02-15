Трое африканцев попытались перебраться в Европу через Псковскую область
Трое жителей одной из стран Северной Африки попытались перебраться в Европу через Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по региону.
Нарушителей задержали в районе деревни Долосцы Себежского района. Молодые люди планировали отправиться в Евросоюз транзитом через Белоруссию.
Африканцев задержали для выяснения обстоятельств правонарушения и принятия процессуального решения.
Благодаря взаимодействию пограничников и росгвардейцев в Псковской области только за прошедшие выходные на российско-белорусском участке границы задержано порядка 30 иностранных граждан, нарушивших режим госграницы. Правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов.