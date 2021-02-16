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Общество

Волонтерскую деятельность будут развивать в великолукском СИЗО

В Великих Луках представители следственного изолятора № 2 провели рабочую встречу с руководителями местных общественных организаций – начальником отдела по молодежной политике города Яной Васюцкой и руководителем центра добровольчества Еленой Смирновой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

Стороны обсудили вопросы развития системы волонтерства в пенитенциарном учреждении, коснулись специфики организации добровольческой деятельности. Итогом встречи стало согласование плана мероприятий по развитию добровольчества, а также договоренность о взаимодействии и оказании консультативной помощи в данном направлении.

В СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области на постоянной основе действует волонтерская (добровольческая) группа. Возглавляет её главный бухгалтер учреждения майор внутренней службы Илья Феоктистов. В ближайших планах участие волонтеров СИЗО-2 во Всероссийской акции помощи пожилым и маломобильным людям «Мы вместе», а также подготовка к празднованию важной даты – Дня Победы.  

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