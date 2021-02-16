Как будут работать поликлиники Пскова в праздники

09:41, 16 февраля 2021, ПАИ

Опубликован график работы псковских поликлиник с 20 по 23 февраля. Как сообщили в ГБУЗ «Псковская городская поликлиника», поликлиника №1 (улица Кузнецкая, 19), поликлиника №2 (улица Коммунальная, 23) и поликлиника №3 (улица Индустриальная, 8) 20 февраля будут работать в обычном режиме, с сокращением рабочего дня на 1 час.

21 и 23 февраля – выходные дни, работать будут лишь бригады COVID-19. 22 февраля – рабочий день по графику рабочей субботы (приём терапевта, вызовы, бригады COVID-19). 24 февраля – рабочий день.