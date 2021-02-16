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Экономика

В Псковской области налоговики выведут общепит из тени

В Псковской области налоговая служба реализует отраслевой проект, который поможет вывести предприятия общественного питания из теневого сектора экономики. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя руководителя УФНС России по региону Юлия Шкляр в эфире ПАИ-live 16 февраля.

«Уже не первый год бизнес применяет онлайн-кассы, которые в режиме реального времени направляют информацию в базу данных налоговых органов. Это позволяет контролировать поток наличных денежных средств. И именно с контролем наличного денежного потока связаны отраслевые проекты Федеральной налоговой службы», – рассказала Юлия Шкляр.

По её словам, в настоящее время Федеральная налоговая служба приступила к реализации двух масштабных отраслевых проектов: «Общественное питание» и «Исключение недобросовестного поведения на рынках». Основные мероприятия по реализации данных проектов затронут лиц, оказывающих услуги общественного питания, а также осуществляющих торговую деятельность на розничных рынках. Цель данных проектов – побуждение повсеместного применения хозяйствующими субъектами в условиях, установленных законодательством, контрольно-кассовой техники и, как следствие, повышение роста доходов бюджета за счет сокращения теневого оборота рынков и создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

«Особенности оказания услуг в сфере общественного питания, а также реализации товаров на розничных рынках, сложившаяся ментальность потребителей допустили риски осуществления расчетов без применения контрольно-кассовой техники либо с передачей данных с нарушениями. Данный факт обязывает налоговые органы принять профилактические меры по устранению негативных последствий для экономики, связанных с неполнотой отражения выручки», – подчеркнула специалист.

По её словам, контрольно-кассовая техника может пока не применяться, если индивидуальный предприниматель работает один, без привлечения наёмного труда. «Но в настоящее время, чтобы оказать качественный сервис потребителям, одному вести бизнес трудно. Нужен штат с определённой квалификацией», – уточнила Юлия Шкляр.

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