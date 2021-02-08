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Экономика

«Обелить» псковские рынки намерена налоговая служба

В Псковской области начинается реализация масштабного проекта, направленного на «обеление» отдельных отраслей бизнеса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном УФНС.

Проект реализует Федеральная налоговая служба в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина на всей территории страны. В Псковской области он будет внедрен в несколько этапов. «На первом этапе мы намерены провести обширную кампанию по информированию налогоплательщиков. Планируем еще раз довести до них необходимость соблюдения требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники», - рассказала и. о. заместителя руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Шкляр.

Помимо информирования через СМИ каждому налогоплательщику индивидуально будет направлено письмо-уведомление о необходимости соблюдения законодательства о ККТ, о последствиях ее неприменения. «Затем проанализируем данные, которые нам предоставят администрации рынков. После чего начнем непосредственное наблюдение за торговыми местами», - добавила Юлия Шкляр.

Основные мероприятия по реализации данного проекта затронут хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на розничных рынках. Целью данного проекта является увеличение выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, и, как следствие, повышение роста доходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота розничных рынков и создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

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