Наблюдать за деревьями советует сегодня народный календарь

07:34, 17 февраля 2021, ПАИ

Память преподобного Николая отмечается 17 февраля, пишет calend.ru.

Исповедник, игумен Студийский жил в IX веке. Во время жестоких гонений византийского императора Льва Армянина на христиан Николая и преподобного Феодора Студита неоднократно заключали в темницы и подвергали истязаниям. Несмотря на это, они продолжали распространять православие среди христиан. За свою исповедническую и подвижническую жизнь Николай получил от Бога дар исцелений, который не иссяк и после его кончины в 868 году.

На Руси этот день называли Волчьим сватом. Считалось, что в это время в лесах проходят звериные свадьбы.

Также Николу называли студеным: «Студеный день — снова шубу надень»; «На Студеного Николу снега навалит гору».

В этот день было принято наблюдать за деревьями. Если длинные еловые ветки сгибаются к земле — это к метели. А чернеющий лиственный лес предвещал оттепели.