Программу 2020 года псковский Фонд капремонта выполнил на 77%

15:32, 16 февраля 2021, ПАИ

Фонд капитального ремонта Псковской области практически на 77 % выполнил программу 2020 года. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя регионального Фонда капремонта Сергей Шарлаев в эфире проекта ПАИ-live 16 февраля.

«Несмотря на сложности 2020 года, Фонд капремонта отработал достойно», – отметил Сергей Шарлаев.

Большой объём работ был выполнен по задолженности периода 2016-2019 годов. В 2020 году выполнили более 200 видов работ в 164 многоквартирных домах, а также около 200 видов работ по задолженности перед жителями региона по своевременному выполнению капремонта.

«В деньгах это больше 600 млн рублей. Если говорить о проживающих в многоквартирных домах, где был выполнен капитальный ремонт, их больше 18 тысяч человек», – отметил Шарлаев.

Сергей Шарлаев занял должность исполняющего обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области в начале февраля. Последние девять лет он работал в Жилищном комитете Санкт-Петербурга, где был сначала заместителем, а затем и первым заместителем председателя.

«Когда поступило предложение возглавить Фонд, я изучил отчёты, которые публикует Фонд», – добавил спикер, подчеркнув, что такая возможность есть у всех желающих жителей региона – вся деятельность открыта.