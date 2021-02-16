0
18:11
В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской. СК подозревает, что намеренно
17:57
Итоги работы псковского Фонда капремонта и планы по борьбе с должниками – в интервью с Сергеем Шарлаевым
17:43
Видеоролик о реставраторе из Печорского района победил в конкурсе «60 кадров в секунду»
16:54
Курсирование пригородного поезда Псков — Великие Луки продлено до 11 апреля
16:20
Штрафами и судами пригрозил отказывающимся платить за капремонт псковичам Сергей Шарлаев
15:53
Псков занял 9-е место в рейтинге любвеобильности городов
15:45
Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 82%
Еще новости
Общество

Дефекты после капремонта в домах псковичей появляются в том числе из-за управляек

Дефекты после капитального ремонта в домах псковичей появляются в том числе из-за неправильной эксплуатации зданий управляющими компаниями, сообщил в эфире ПАИ-live и. о. руководителя Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев.

«Подрядчик в соответствии с законодательством несёт гарантийные обязательства, и мы, как фонд, как заказчик, безусловно, тоже несём ответственность перед жителями Псковской области за качество выполненных работ. Поэтому в рамках гарантийных обязательств работаем с подрядчиками и заставляем их устранять те дефекты, которые выявляются в ходе эксплуатации дома, – отметил Шарлаев. – Но необходимо отметить и обратную сторону медали: это не всегда, но достаточно часто выявляемые дефекты связаны с ненадлежащей эксплуатацией управляющих организаций».

Шарлаев добавил, что жителей, разумеется, не должно волновать, кто виноват – управляющая организация или фонд. «Их интересует качественная услуга, поэтому непосредственно на месте мы разбираемся, вина ли это подрядчика либо ненадлежащая эксплуатация. На комиссии принимаем решение, кто будет устранять нарушение и в какие сроки», – подытожил Шарлаев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Итоги работы псковского Фонда капремонта и планы по борьбе с должниками – в интервью с Сергеем Шарлаевым Энергоэффективный капремонт сделают в 15 домах в Псковской области Руководитель Фонда капремонта Псковской области: Дисциплина оплаты у бизнеса ниже, чем у граждан Штрафами и судами пригрозил отказывающимся платить за капремонт псковичам Сергей Шарлаев Псковичам будут начислять пени за неуплату по капремонту Дефекты после капремонта в домах псковичей появляются в том числе из-за управляек Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 82% Сергей Шарлаев назвал главную задачу на посту Фонда капремонта Псковской области Программу 2020 года псковский Фонд капремонта выполнил на 77% Заложить фундамент: ПАИ-live с новым руководителем Фонда капремонта Псковской области Сергеем Шарлаевым
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской. СК подозревает, что намеренно
16 февраля 2021
В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской. СК подозревает, что намеренно
Видеоролик о реставраторе из Печорского района победил в конкурсе «60 кадров в секунду»
16 февраля 2021
Видеоролик о реставраторе из Печорского района победил в конкурсе «60 кадров в секунду»
Курсирование пригородного поезда Псков — Великие Луки продлено до 11 апреля
16 февраля 2021
Курсирование пригородного поезда Псков — Великие Луки продлено до 11 апреля
Штрафами и судами пригрозил отказывающимся платить за капремонт псковичам Сергей Шарлаев
16 февраля 2021
Штрафами и судами пригрозил отказывающимся платить за капремонт псковичам Сергей Шарлаев
Псков занял 9-е место в рейтинге любвеобильности городов
16 февраля 2021
Псков занял 9-е место в рейтинге любвеобильности городов
Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 82%
16 февраля 2021
Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 82%
Заложить фундамент: ПАИ-live с новым руководителем Фонда капремонта Псковской области Сергеем Шарлаевым
16 февраля 2021
Заложить фундамент: ПАИ-live с новым руководителем Фонда капремонта Псковской области Сергеем Шарлаевым
Как будут ходить автобусы в Пскове в предстоящие праздники
16 февраля 2021
Как будут ходить автобусы в Пскове в предстоящие праздники

Идет загрузка...