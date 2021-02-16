Дефекты после капремонта в домах псковичей появляются в том числе из-за управляек

15:57, 16 февраля 2021, ПАИ

Дефекты после капитального ремонта в домах псковичей появляются в том числе из-за неправильной эксплуатации зданий управляющими компаниями, сообщил в эфире ПАИ-live и. о. руководителя Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев.

«Подрядчик в соответствии с законодательством несёт гарантийные обязательства, и мы, как фонд, как заказчик, безусловно, тоже несём ответственность перед жителями Псковской области за качество выполненных работ. Поэтому в рамках гарантийных обязательств работаем с подрядчиками и заставляем их устранять те дефекты, которые выявляются в ходе эксплуатации дома, – отметил Шарлаев. – Но необходимо отметить и обратную сторону медали: это не всегда, но достаточно часто выявляемые дефекты связаны с ненадлежащей эксплуатацией управляющих организаций».

Шарлаев добавил, что жителей, разумеется, не должно волновать, кто виноват – управляющая организация или фонд. «Их интересует качественная услуга, поэтому непосредственно на месте мы разбираемся, вина ли это подрядчика либо ненадлежащая эксплуатация. На комиссии принимаем решение, кто будет устранять нарушение и в какие сроки», – подытожил Шарлаев.