Заложить фундамент: ПАИ-live с новым руководителем Фонда капремонта Псковской области Сергеем Шарлаевым

15:21, 16 февраля 2021, ПАИ

Новый руководитель Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев стал гостем ПАИ-live во вторник, 16 февраля.

Как Сергей Шарлаев попал в Псковскую область? Какое «наследство» ему досталось? Как теперь будет вестись борьба с должниками? Каким образом сотрудники регионального фонда капремонта будут работать с жалобами населения на уже проведенный ремонт? Сколько процентов в Псковской области составляет собираемость взносов на капремонт?

Об этом и многом другом в эфире ПАИ-live рассказывает Сергей Шарлаев.