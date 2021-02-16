Сергей Шарлаев назвал главную задачу на посту Фонда капремонта Псковской области

15:37, 16 февраля 2021, ПАИ

Новый руководитель Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев в эфире ПАИ-live назвал главную задачу, стоящую перед ним.

По его словам, главная задача – повысить уровень доверия жителей Псковской области к региональному фонду капремонта. «Для того, чтобы в том числе увеличить собираемость. На сегодняшний день она составляет 82 %. Это очень неплохо, собираемость осталась на уровне, который был до пандемии, – уточнил Сергей Шарлаев. – Но конечно же её нудно улучшать, систематизировать. Будем работать над качеством, сроками».

Напомним, что Сергею Шарлаеву 41 год. Последние 9 лет он работал в Жилищном комитете Санкт-Петербурга: сначала заместителем, а затем и первым заместителем председателя.