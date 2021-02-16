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Общество

Штрафами и судами пригрозил отказывающимся платить за капремонт псковичам Сергей Шарлаев

Штрафами и судами пригрозил отказывающимся платить за капремонт псковичам и. о. руководителя Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев в эфире ПАИ-live 16 февраля.

«Планируем в мартовских квитанциях напомнить, что это требование федерального законодательства – выставление пени в случае несвоевременной оплаты за капремонт. Поэтому еще раз большая просьба к жителям Псковской области: если у вас есть задолженность, погасите, чтобы мы не выставили пени и, самое главное, не перешли в судебную плоскость. Такое разбирательство повлечет дополнительные затраты на госпошлину. Я думаю, никому это не нужно», – заметил Шарлаев.

Расчёт пени начнётся уже в апреле-мае. «Начнем с тех, кто имеет наибольшую задолженность. В прошлом году работа по судебным взысканиям была серьезно усилена: подано 1 800 исков на 26 млн рублей. А вообще задолженность превышает 560 млн рублей. Чисто физически специалисты фонда не успевают подавать исковые заявления», – отметил Шарлаев.

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