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Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 82%
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Общество

Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 82%

Фото: Дарья Хваткова

В Псковской области собираемость взносов на капитальный ремонт составляет 82 %. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев в эфире ПАИ-live 16 февраля.

«Это очень неплохо, собираемость осталась на уровне, который был до пандемии. Жители тоже видят, что работа осуществляется. Но конечно же её нудно улучшать, систематизировать. Будем работать над качеством, сроками», – отметил Сергей Шарлаев.

В то же время он отметил, что есть большие вопросы к стройконтролю, который фонд нанимает по договорам. «Я уже провёл переговоры с подрядными организациями и осуществляющими стройконтроль проектировщиками. В этой части будем работать, налаживать своевременную подготовку проектной документации. Ну и, самое главное, что интересует жителей – своевременное выполнение работ и их качество», – заключил Сергей Шарлаев.

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