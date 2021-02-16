Псковичам будут начислять пени за неуплату по капремонту

16:11, 16 февраля 2021, ПАИ

За неуплату по капремонту псковичам будут начислять пени. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев в эфире проекта ПАИ-live 16 февраля.

Общая задолженность жителей Псковской области перед Фондом капремонта составила 567 млн рублей.

«На эти деньги мы могли бы ещё одну программу реализовать и дополнительно 18 тысяч жителей области могли бы увидеть проведенные работы, которые они и оплачивают», – отметил Шарлаев.

В первую очередь работа будет проводиться с нежилыми помещениями, которым будут выставлять пени и судить в случае неоплаты, уточнил Сергей Шарлаев.