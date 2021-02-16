0
18:11
В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской. СК подозревает, что намеренно
17:57
Итоги работы псковского Фонда капремонта и планы по борьбе с должниками – в интервью с Сергеем Шарлаевым
17:43
Видеоролик о реставраторе из Печорского района победил в конкурсе «60 кадров в секунду»
16:54
Курсирование пригородного поезда Псков — Великие Луки продлено до 11 апреля
16:20
Штрафами и судами пригрозил отказывающимся платить за капремонт псковичам Сергей Шарлаев
15:53
Псков занял 9-е место в рейтинге любвеобильности городов
15:45
Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 82%
Еще новости
Общество

Более 14 километров трассы Пушкинские Горы – Локня приведут в порядок

В 2021 году управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») продолжит ремонт трассы Пушкинские Горы – Локня. На этот раз запланировано привести в порядок участок с 69-го по 84-й километр в Бежаницком и Локнянском районах протяженностью 14,3 километра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В зону ремонта попадают населенные пункты Иваново, Фишнево, Утехино, Гришино, Дрехово и мост через реку Локня. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ведомость работ включает расчистку полосы отвода от кустарников и деревьев, планировку откосов насыпи, восстановление асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин. Кроме того, будут отремонтированы съезды, водопропускные трубы, автобусные остановки.

Все работы планируется завершить до 1 декабря. Ориентировочная стоимость ремонта составит около 207 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

В 2020 году Псковавтодор собственными силами отремонтировал в рамках нацпроекта БКАД три региональных объекта общей протяженностью более 25 км. Это участки дорог Пушкинские Горы — Локня, Псков — Большая Дуга — Стороп и Северного обхода города Пскова. В этом году работа по приведению дорог в нормативное состояние силами ГБУ продолжится на 5 объектах: Пушкинские Горы — Локня, Остров – Новоржев, Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье, дорога от федеральной трассы Р-23 до садоводческого товарищества Кебь, Малая Толбица – Большая Толбица. Будет приведено в порядок около 36,5 км дорог Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской. СК подозревает, что намеренно
16 февраля 2021
В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской. СК подозревает, что намеренно
Видеоролик о реставраторе из Печорского района победил в конкурсе «60 кадров в секунду»
16 февраля 2021
Видеоролик о реставраторе из Печорского района победил в конкурсе «60 кадров в секунду»
Курсирование пригородного поезда Псков — Великие Луки продлено до 11 апреля
16 февраля 2021
Курсирование пригородного поезда Псков — Великие Луки продлено до 11 апреля
Штрафами и судами пригрозил отказывающимся платить за капремонт псковичам Сергей Шарлаев
16 февраля 2021
Штрафами и судами пригрозил отказывающимся платить за капремонт псковичам Сергей Шарлаев
Псков занял 9-е место в рейтинге любвеобильности городов
16 февраля 2021
Псков занял 9-е место в рейтинге любвеобильности городов
Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 82%
16 февраля 2021
Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 82%
Заложить фундамент: ПАИ-live с новым руководителем Фонда капремонта Псковской области Сергеем Шарлаевым
16 февраля 2021
Заложить фундамент: ПАИ-live с новым руководителем Фонда капремонта Псковской области Сергеем Шарлаевым
Как будут ходить автобусы в Пскове в предстоящие праздники
16 февраля 2021
Как будут ходить автобусы в Пскове в предстоящие праздники

Идет загрузка...