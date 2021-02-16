Более 14 километров трассы Пушкинские Горы – Локня приведут в порядок

16:10, 16 февраля 2021, ПАИ

В 2021 году управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») продолжит ремонт трассы Пушкинские Горы – Локня. На этот раз запланировано привести в порядок участок с 69-го по 84-й километр в Бежаницком и Локнянском районах протяженностью 14,3 километра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В зону ремонта попадают населенные пункты Иваново, Фишнево, Утехино, Гришино, Дрехово и мост через реку Локня. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ведомость работ включает расчистку полосы отвода от кустарников и деревьев, планировку откосов насыпи, восстановление асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин. Кроме того, будут отремонтированы съезды, водопропускные трубы, автобусные остановки.

Все работы планируется завершить до 1 декабря. Ориентировочная стоимость ремонта составит около 207 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

В 2020 году Псковавтодор собственными силами отремонтировал в рамках нацпроекта БКАД три региональных объекта общей протяженностью более 25 км. Это участки дорог Пушкинские Горы — Локня, Псков — Большая Дуга — Стороп и Северного обхода города Пскова. В этом году работа по приведению дорог в нормативное состояние силами ГБУ продолжится на 5 объектах: Пушкинские Горы — Локня, Остров – Новоржев, Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье, дорога от федеральной трассы Р-23 до садоводческого товарищества Кебь, Малая Толбица – Большая Толбица. Будет приведено в порядок около 36,5 км дорог Псковской области.