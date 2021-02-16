В Псковской области стало меньше крупного рогатого скота, но больше свиней

17:28, 16 февраля 2021, ПАИ

В январе 2021 года поголовье крупного рогатого скота в Псковской области сократилось на 4,4 процента по сравнению с первым месяцем 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Поголовье коров снизилось на 0,9%. При этом свиней стало больше на 11,5%, овец и коз – на 1,2 процента. Увеличение поголовья свиней обеспечено за счет роста в сельскохозяйственных организациях, в которых сосредоточено почти 99,9% особей.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на 1 февраля 2021 года крупного рогатого скота было 65,5 тыс., из него коров – 33 тыс.; свиней – 1477,1 тыс., овец и коз – 32,2 тыс. голов.