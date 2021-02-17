По жалобе осужденного из колонии в Островском районе Дмитрий Шахов проведет проверку

11:12, 17 февраля 2021, ПАИ

В поселке Крюки Островского района уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов посетил исправительную колонию №2 УФСИН РФ по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Дмитрий Шахов встретился с начальником колонии Игорем Гудковым, который рассказал о ситуации в подведомственном казенном учреждении, в том числе проинформировал о работе Центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-2. Учреждение выпускает радиаторную продукцию (радиаторы водяные, масляные, систем отопление и рулевого управления) для тракторов «Кировец». В колонии также организовано столярное производство, металлообработка, производство теплоэнергии для нужд ЖКХ и колонии, выпечка хлеба, водоснабжение, канализация и очистка сточных вод, услуги автотранспорта. При учреждении имеется подсобное хозяйство, налажен выпуск макаронных, кондитерских изделий и хлебопродукции. Учреждение неоднократно отмечали дипломами I и II степени Минюста.

Особое внимание в беседе уделили вопросам соблюдении прав лиц, отбывающих наказания, мерам, принимаемым руководством колонии и личным составом в обеспечении нормального функционирования учреждения ФСИН РФ с режимом общего содержания почти на 900 мест для заключенных, а также на участке колонии-поселения, где отбывают наказание чуть более сотни осужденных мужчин и женщин, а также противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В ходе рассмотрения жалобы одного из осуждённых Шахов принял решение о дополнительной проверке, истребовании необходимых видеоматериалов, а также объяснении ряда сотрудников колонии.