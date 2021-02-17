150 человек входят в состав студенческих отрядов ПсковГУ

17:33, 17 февраля 2021, ПАИ

В состав студенческих отрядов ПсковГУ входят 150 человек. Об этом рассказала председатель Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева в эфире проекта ПАИ-live 17 февраля.

«В 2020 году Российские студенческие отряды предложили нам официально открыть региональное отделение, приехали ребята из центрального штаба, мы ездили в Москву на обучение», – рассказала Алла Сердцева.

На сегодняшний день в Псковском государственном университете активно работает штаб студенческих отрядов. Вместе с активными «бойцами» и кандидатами в организацию входят порядка 150 человек, которые включены в процесс.

19 сентября 2020 года прошла учредительная конференция по открытию регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», отметила спикер.

Сейчас работают два педагогических студенческих отряда, строительный, сервисный, медиаотряд и медицинский. В этом году строительный отряд «Скобарь» работал на объектах «Кампус ПсковГУ», «Социальный городок», принимали непосредственное участие. Педагогические отряды традиционно работают в лагерях региона. В этом году вожатые работали в лагерях «Звёздный», «Стремительный», «Алые паруса», уточнила Алла Сердцева.