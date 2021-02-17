0
18:30
На улице Аллейной в Пскове столкнулись два автомобиля. Пострадала пассажирка одного из них
18:25
Алла Сердцева поздравила псковичей с Днём российских студенческих отрядов
17:01
Отряд особого назначения – ПАИ-live с Аллой Сердцевой
16:38
Псковский блогер бесплатно угостил прохожих горячим кофе
16:14
Археологи предложили псковичам очередную фотозагадку
16:03
Цветная эволюция: как работают тюльпановые плантации (ВИДЕО)
15:08
Юные псковичи могут поздравить московский Музей Победы рисунком
Еще новости
Общество

150 человек входят в состав студенческих отрядов ПсковГУ

В состав студенческих отрядов ПсковГУ входят 150 человек. Об этом рассказала председатель Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева в эфире проекта ПАИ-live 17 февраля.

«В 2020 году Российские студенческие отряды предложили нам официально открыть региональное отделение, приехали ребята из центрального штаба, мы ездили в Москву на обучение», – рассказала Алла Сердцева.

На сегодняшний день в Псковском государственном университете активно работает штаб студенческих отрядов. Вместе с активными «бойцами» и кандидатами в организацию входят порядка 150 человек, которые включены в процесс.

19 сентября 2020 года прошла учредительная конференция по открытию регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», отметила спикер.

Сейчас работают два педагогических студенческих отряда, строительный, сервисный, медиаотряд и медицинский. В этом году строительный отряд «Скобарь» работал на объектах «Кампус ПсковГУ», «Социальный городок», принимали непосредственное участие. Педагогические отряды традиционно работают в лагерях региона. В этом году вожатые работали в лагерях «Звёздный», «Стремительный», «Алые паруса», уточнила Алла Сердцева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Алла Сердцева поздравила псковичей с Днём российских студенческих отрядов Лучшие качества «бойца» студотряда назвала Алла Сердцева Около 300 участников соберёт слёт студотрядов в Псковской области Порядка 60 студентов ПсковГУ участвовали в строительстве кампуса Отряды археологов, делопроизводителей и экскурсоводов могут появиться на базе ПсковГУ 150 человек входят в состав студенческих отрядов ПсковГУ Отряд особого назначения – ПАИ-live с Аллой Сердцевой Игру «Содействие» разработали в Псковской области Дарья Яковлева: Проект «Команда 2018» помогает инициативным людям Как в Псковской области будет работать продюсерский центр СОНКО
Посмотреть все материалы сюжета >>>

На улице Аллейной в Пскове столкнулись два автомобиля. Пострадала пассажирка одного из них
17 февраля 2021
На улице Аллейной в Пскове столкнулись два автомобиля. Пострадала пассажирка одного из них
Алла Сердцева поздравила псковичей с Днём российских студенческих отрядов
17 февраля 2021
Алла Сердцева поздравила псковичей с Днём российских студенческих отрядов
Отряд особого назначения – ПАИ-live с Аллой Сердцевой
17 февраля 2021
Отряд особого назначения – ПАИ-live с Аллой Сердцевой
Псковский блогер бесплатно угостил прохожих горячим кофе
17 февраля 2021
Псковский блогер бесплатно угостил прохожих горячим кофе
Археологи предложили псковичам очередную фотозагадку
17 февраля 2021
Археологи предложили псковичам очередную фотозагадку
Цветная эволюция: как работают тюльпановые плантации (ВИДЕО)
17 февраля 2021
Цветная эволюция: как работают тюльпановые плантации (ВИДЕО)
Юные псковичи могут поздравить московский Музей Победы рисунком
17 февраля 2021
Юные псковичи могут поздравить московский Музей Победы рисунком
«Алоль» ждёт на выходные любителей зимней рыбалки
17 февраля 2021
«Алоль» ждёт на выходные любителей зимней рыбалки

Идет загрузка...