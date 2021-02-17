Отряд особого назначения – ПАИ-live с Аллой Сердцевой

17:01, 17 февраля 2021, ПАИ

Председатель правления Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева стала гостьей ПАИ-live в среду, 17 февраля.

Ровно пять лет назад 17 февраля стало официальным праздником Российских студенческих отрядов. Праздник установлен соответствующим указом президента России Владимира Путина.

Российские студенческие отряды фактически являются правопреемниками всесоюзных студенческих строительных отрядов, которые существовали с 1959 по 1991 год включительно. Несмотря на то что студенческие отряды сейчас менее многочисленные, чем во времена СССР, они сохранили свое предназначение, структуру и занимаются самой разнообразной деятельностью, как волонтёрской, так и оплачиваемой.

О том, какие существуют в ПсковГУ студотряды и чем они занимаются, в эфире ПАИ-live рассказывает Алла Сердцева.