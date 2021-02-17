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Общество

Лучшие качества «бойца» студотряда назвала Алла Сердцева

Председатель регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алла Сердцева в эфире проекта ПАИ-live 17 февраля назвала качества «бойца» студенческого отряда, которые он должен иметь, чтобы попасть в организацию.

По её словам, чтобы стать хорошим бойцом студенческого отряда, нужно, прежде всего, «уметь бороться с самим собой». Поскольку, как считает Алла Сердцева, вызов, который получает боец студенческого отряда каждый день, — это вызов самому себе.

«Не так просто работать на стройке и таскать тяжелые тачки с цементом. Не так просто пройти обучение – сейчас оно идёт в онлайн-формате, и всегда есть соблазн вместо того, чтобы слушать спикера, пойти попить кофе или гладить кошку. Прежде всего, человек должен управлять сам собой. Он должен уметь ставить себе цели и достигать их», – сказала гостья эфира.

Кроме того, Алла Сердцева рассказала, что региональное отделение Российских студотрядов занимается большим количеством добровольческих акций. В частности, из поездки вернулся «Ольгинский десант» – всероссийская добровольческая акция «Снежный десант РСО». В Псковской области, ко всему прочему, уже 20 лет живёт «Снежный десант», и туда выезжают туристические объединения. В этом году большая группа бойцов студенческих отрядов объединились вместе и в рамках акции Российских студенческих отрядов выезжали в Невель. Жители Невеля были очень благодарны, потому что ребята сделали очень много добрых дел, рассказала Сердцева.

«Поэтому нужно быть хорошим человеком, очень ответственным, потому что в отряде важна работа в команде. И если я буду косячить, то вам придётся работать в два раза больше. Сейчас говорят, что важно получить не профессию, а важно получить компетенцию. И студенческие отряды как раз прокачивают компетенции сотрудников, которые будут востребованы и через пять лет, и через десять, и даже больше. Потому что это работа в режиме многозадачности. Стрессоустойчивость, ответственность, умение ставить цели – всё, что так высоко ценят работодатели», – считает гостья ПАИ-live.

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