Алла Сердцева поздравила псковичей с Днём российских студенческих отрядов

18:25, 17 февраля 2021, ПАИ

Председатель регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алла Сердцева в эфире проекта ПАИ-live 17 февраля поздравила псковичей с Днём российских студенческих отрядов.

«Школу студенческих отрядов с 1959 года прошло больше 17 млн человек, – отметила спикер. – Я рада, что именно мы вписываем сегодня наши имена в историю большого движения, которое объединяет не только студентов России, но и всех студентов Советского Союза».

Алла Сердцева поздравила преподавателей, бойцов и кандидатов с праздников и пожелала потрясающих достижений на целине и выполнения всех планов.

«Я желаю вам самых душевных отрядных посиделок, самых ярких спевок. И, конечно же, чтобы кирпичей на вашей строевке появлялось всё больше, и чтобы не хватило для них места на ваших плечах. С праздником вас, дорогие!» – добавила Алла Сердцева.