14 проектных офисов открыто в Псковской области

14:41, 17 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области в рамках проекта «Твой регион – твои возможности» открыто 14 проектных офисов. Об этом рассказала руководитель проекта «Команда 2018» Дарья Яковлева в эфире ПАИ-live 17 февраля.

По словам Дарьи Яковлевой, районы помогают с проведением ремонта в офисах. Ещё пять проектных офисов планируется открыть на местах, чтобы люди могли получать помощь по вопросам подготовки своих проектов.

Дарья Яковлева отметила, что проектный офис открывается на базе муниципальных центров добровольчества. Офисы имеют косметический ремонт, оборудование.

«Молодёжь и активные жители могут неформально собираться в таких офисах», – отметила спикер.