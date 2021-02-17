Команда молодости нашей – ПАИ-live с Дарьей Яковлевой

14:17, 17 февраля 2021, ПАИ

Руководитель проекта «Команда 2018» Дарья Яковлева стала гостьей ПАИ-live в среду, 17 февраля.

Сколько проектных офисов открыто в Псковской области и сколько ещё откроется? Что такое акселератор молодёжных инициатив? Как работает разработанная в Псковской области игра «Содействие»? Какие проекты готовят в Псковской области на конкурс грантов в этом году, какова их основная направленность? Когда планируется провести региональный форум «Территория смыслов»? Сколько человек приняло участие в онлайн-школе СОНКО? Как в Псковской области будет работать продюсерский центр СОНКО?

Об этом и многом другом в эфире ПАИ-live рассказывает Дарья Яковлева.