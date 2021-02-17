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Общество

Команда молодости нашей – ПАИ-live с Дарьей Яковлевой

Руководитель проекта «Команда 2018» Дарья Яковлева стала гостьей ПАИ-live в среду, 17 февраля.

Сколько проектных офисов открыто в Псковской области и сколько ещё откроется? Что такое акселератор молодёжных инициатив? Как работает разработанная в Псковской области игра «Содействие»? Какие проекты готовят в Псковской области на конкурс грантов в этом году, какова их основная направленность? Когда планируется провести региональный форум «Территория смыслов»? Сколько человек приняло участие в онлайн-школе СОНКО? Как в Псковской области будет работать продюсерский центр СОНКО?

Об этом и многом другом в эфире ПАИ-live рассказывает Дарья Яковлева.

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Дарья Яковлева: Проект «Команда 2018» помогает инициативным людям Как в Псковской области будет работать продюсерский центр СОНКО Региональный форум «Территория смыслов» запланирован на апрель Что такое псковский акселератор молодёжных инициатив, рассказала Дарья Яковлева 14 проектных офисов открыто в Псковской области Команда молодости нашей – ПАИ-live с Дарьей Яковлевой Названы аргументы в пользу военной службы по контракту 10 псковичек отправились служить по контракту в 2020 году Более 400 кандидатов отобрали в Псковской области для прохождения службы по контракту Армейская стезя – ПАИ-live с Дмитрием Зайцевым
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