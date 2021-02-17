Что такое псковский акселератор молодёжных инициатив, рассказала Дарья Яковлева

14:54, 17 февраля 2021, ПАИ

Что такое псковский акселератор молодёжных инициатив, рассказала в эфире ПАИ-live руководитель проекта «Команда 2018» Дарья Яковлева.

«У нас проходит акселератор молодежных инициатив со всеми районами, и вчера в проектном офисе Псковского района сидела команда и занималась разработкой новых проектов, которые будет продвигать», – отметила Дарья Яковлева.

«Мы собираем идеи, которые основываются на проблемах молодёжи, а затем как эксперты и работники проектных офисов берем эти идеи на сопровождение, на грантовые проекты. Какие-то идеи можно и внутренними средствами поддерживать. Они не сильно большие по бюджету, и можно их включать в какие-то программы, поддерживать. Акселератор – это процесс, когда ты создаешь проект, потом проходит определенный конкурс, и эксперты берут эти проекты на сопровождение», – пояснила она.