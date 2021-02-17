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Общество

Игру «Содействие» разработали в Псковской области

В Псковской области разработали игру «Содействие». Об этом сообщила руководитель проекта «Команда 2018» в эфире ПАИ-live 17 февраля.

Игра была разработана «Командой 2018» совместно с партнёрами из Фонда президентских грантов. Игра разработана для того, чтобы прожить модель социального проекта, через игру познакомиться с этим. В рамках игры выбирается субъект, то есть благополучатель, локация, в которой он находится, и выбираются проблемы, которые он испытывает.

Далее выбираются методы решения проблем. На выходе получается проект.

«Сейчас активно игры проходят в Куньинском и Великолукском районах, в Великих Луках», – отметила Дарья Яковлева.

Игра была разработана в рамках проекта «Твой регион – твои возможности».

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