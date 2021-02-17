В приложении «Тинькофф Банка» произошёл сбой

19:55, 17 февраля 2021, ПАИ

Клиенты «Тинькофф Банка» заметили сбой в работе приложения, пишет журнал «Профиль». Многие не могут войти в систему или перевести деньги.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, сбои начались около 15:00 по мск. 88 % пользователей сообщили, что не могут войти в систему, о сбое всех сервисов заявили 10 %, ещё 1 % не могут перевести деньги. Клиенты пишут в соцсетях о проблеме, больше всего она затронула жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

«На текущий момент сбой затронул около 1 тыс. человек», – заявил ТАСС представитель банка. Как пишет РБК, проблему со входом в приложения «Тинькофф Банка» и «Тинькофф Инвестиций» исправят в ближайшее время.

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков недавно пояснял, что сбои в системе могут быть связаны с активным ростом брокерского бизнеса. Так, по его словам, данное направление за год выросло в 10 раз.