18 февраля в Псковскую область прибудет премьер-министр РФ
Михаил Мишустин приедет в Псковскую область 18 февраля с рабочим визитом. Об этом сообщила «Российская газета».
В деревне Борисовичи глава правительства собирается осмотреть строящийся комплекс «Социальный городок». Местные власти задумывали его как новую модель учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Затем Михаил Мишустин планирует поездку в особую экономическую зону «Моглино», где ознакомится с рядом производств и пообщается с резидентами ОЭЗ.