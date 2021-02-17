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Политика

18 февраля в Псковскую область прибудет премьер-министр РФ

Глава Правительства Михаил Мишустин посетит с рабочим визитом Псковскую область. Фото


Михаил Мишустин приедет в Псковскую область 18 февраля с рабочим визитом. Об этом сообщила «Российская газета».

В деревне Борисовичи глава правительства собирается осмотреть строящийся комплекс «Социальный городок». Местные власти задумывали его как новую модель учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Затем Михаил Мишустин планирует поездку в особую экономическую зону «Моглино», где ознакомится с рядом производств и пообщается с резидентами ОЭЗ.

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