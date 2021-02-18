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Мороз 18 февраля предвещает сухое и жаркое лето

Сухое и жаркое лето предвещает мороз 18 февраля. По народному календарю сегодня наступила Агафья Коровница или Голодуха, пишет сalend.ru.

Этот день получил название в честь святой Агафии – христианской мученицы, которая жила в третьем веке. Согласно преданию, она родилась на Сицилии в богатой семье. В молодости она отвергла домогательства городского префекта, а тот, пользуясь антихристианскими законами, подверг ее преследованиям. Несмотря на пытки, девушка не отказалась ни от своих моральных принципов, ни от веры.

Святую на Руси почитали как покровительницу домашнего скота. В этот день было принято убирать хлев старыми лаптями, пропитанными дегтем. Корове на рога вешали куски хлеба или опахивали деревню сохой, в которую впрягали вдову – так, люди отгоняли смерть от коров.

К Агафьиному дню в неурожайные годы обычно заканчивалось сено, и по хлевам начинал ходить мор, в связи с чем этот день получил название Голодуха. Коровы страдали от голода в первую очередь.

Агафья считалась также заступницей от пожара. В этот день освящали хлеб, который хранили в доме как надежное средство от «красного петуха». В случае пожара хлеб нужно было бросать в огонь или в чистое поле, в сторону от избы.

В этот день на Руси также принято было поминать умерших предков. Если в этот день на улице было тепло, то в ближайшем времени холодов не предвиделось. Мороз в этот день предвещал дружную весну, сухое и жаркое лето.

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