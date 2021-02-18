0
09:24
Семерых щенят выбросили неизвестные на мороз в Невеле
08:59
60% россиян недовольны зарплатой и отсутствием стабильности на работе
08:35
Отделения «Почты России» в Псковской области изменят график работы
08:01
Мороз 18 февраля предвещает сухое и жаркое лето
07:00
115 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
01:41
Более 11 тысяч человек впервые привились от коронавируса в Псковской области
01:15
Студенческие отряды, талантливые россияне и Алла Непугачёва в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Еще новости
Общество

60% россиян недовольны зарплатой и отсутствием стабильности на работе

Более половины опрошенных россиян недовольны заработной платой и отсутствием стабильности на работе. Такие данные получены по результатам исследования аналитического центра НАФИ, пишет газета «Известия».

Кроме того, россияне чаще всего жалуются на специфическую работу, с которой не каждый может справиться. При этом опрошенные не спешат менять место работы и рассматривать другие вакансии.

Эксперты отмечают, что это связано с заморозкой и падением доходов граждан на фоне возросшей конкуренции на рынке труда. Пандемия также внесла свой вклад в отношение россиян к своим работодателям – индекс лояльности к начальству упал на пять баллов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Семерых щенят выбросили неизвестные на мороз в Невеле
18 февраля 2021
Семерых щенят выбросили неизвестные на мороз в Невеле
60% россиян недовольны зарплатой и отсутствием стабильности на работе
18 февраля 2021
60% россиян недовольны зарплатой и отсутствием стабильности на работе
Отделения «Почты России» в Псковской области изменят график работы
18 февраля 2021
Отделения «Почты России» в Псковской области изменят график работы
Мороз 18 февраля предвещает сухое и жаркое лето
18 февраля 2021
Мороз 18 февраля предвещает сухое и жаркое лето
115 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
18 февраля 2021
115 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
Более 11 тысяч человек впервые привились от коронавируса в Псковской области
18 февраля 2021
Более 11 тысяч человек впервые привились от коронавируса в Псковской области
Студенческие отряды, талантливые россияне и Алла Непугачёва в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
18 февраля 2021
Студенческие отряды, талантливые россияне и Алла Непугачёва в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Могилу поэта Александра Пушкина отреставрируют в этом году к его дню рождения
17 февраля 2021
Могилу поэта Александра Пушкина отреставрируют в этом году к его дню рождения

Идет загрузка...