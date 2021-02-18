60% россиян недовольны зарплатой и отсутствием стабильности на работе

08:59, 18 февраля 2021, ПАИ

Более половины опрошенных россиян недовольны заработной платой и отсутствием стабильности на работе. Такие данные получены по результатам исследования аналитического центра НАФИ, пишет газета «Известия».

Кроме того, россияне чаще всего жалуются на специфическую работу, с которой не каждый может справиться. При этом опрошенные не спешат менять место работы и рассматривать другие вакансии.

Эксперты отмечают, что это связано с заморозкой и падением доходов граждан на фоне возросшей конкуренции на рынке труда. Пандемия также внесла свой вклад в отношение россиян к своим работодателям – индекс лояльности к начальству упал на пять баллов.