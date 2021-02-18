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Общество

У кого в Пскове лучше новые квартиры покупать — ПАИ-live с директором компании «Псковжилстрой» Владиславом Абрамовым

 

Желающие купить квартиру никогда не испытывают недостатка в советчиках и посредниках в поисках жилья. На рынке Псковской области работают несколько десятков агентств недвижимости. У каждого из них своя репутация, свой опыт и вес на рынке. Однако всегда ли обращаться к риелторам эффективно? Почему застройщики предпочитают теперь работать напрямую с покупателями?
Об этом руководитель проекта ПАИ-live Александр Машкарин поговорил с генеральным директором компании «Псковжилстрой» Владиславом Абрамовым.

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