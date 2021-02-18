Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в ОЭЗ «Моглино»

13:07, 18 февраля 2021, ПАИ

В ОЭЗ «Моглино» с рабочей поездкой прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Мишустин ознакомится с рядом производств и пообщается с резидентами особой экономической зоны, осмотрит строительную площадку якорного инвестора «Титан-Полимер», побывает на производстве красок «Нор Маали». Кроме того, в рамках рабочей поездки состоится встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Вместе с премьер-министром России в Псковскую область приехали министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

Особая экономическая зона «Моглино» создана на территории Псковского района в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 года № 729 «О создании на территории Псковской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа».

Общая площадь территории особой экономической зоны – 300 гектаров. Срок действия ОЭЗ - 49 лет.

На территории ОЭЗ «Моглино» сейчас находится около двух десятков предприятий. Якорным проектом «Моглино» является завод «Титан-Полимер», который находится в стадии строительства.

ОЭЗ «Моглино» призвано обеспечивать благоприятный инвестиционный климат в Псковской области. Это территория для реализации инвестиционных проектов, наделенная специальным юридическим статусом, который дает инвесторам ОЭЗ ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. Издержки инвесторов при реализации проектов в ОЭЗ в среднем на 30-40% ниже общероссийских показателей.

С декабря 2020 года обязанности генерального директора «Моглино» выполняет Антон Яковлев. Он сменил на этом посту Наталью Юшко.