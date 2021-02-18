Жильё на первичном рынке в Пскове лучше покупать у застройщика – эксперт

11:49, 18 февраля 2021, ПАИ

В Пскове жильё на первичном рынке лучше покупать у застройщика. Об этом рассказал генеральный директор компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в эфире проекта ПАИ-live 18 февраля.

«Первичное жильё лучше покупать у застройщиков, хоть их и не так много в Псковской области, всего четыре осталось», – отметил Владислав Абрамов.

Покупателю выгоднее брать квартиру у застройщика, поскольку не придется переплачивать ещё и за услуги агентства.

«Существует у агентств маркетинговый ход, когда делается акцент на квартирах в новостройках, наших в том числе, но они уже проданы, поэтому предлагают вам приобрести вторичную квартиру, – рассказал спикер. – Привлекая покупателя нашей квартирой, они переводят внимание на то, что они могут продать».