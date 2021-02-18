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Общество

Квартиры от «Псковжилстроя» можно купить только у самого застройщика

Квартиры от компании «Псковжилстрой» можно приобрести только у самого застройщика. Об этом заявил директор компании Владислав Абрамов в эфире проекта ПАИ-live 18 февраля.

По его словам, участились случаи спекуляции на квартирах фирмы. «Увидите приятную цену на квартиру, не поленитесь, позвоните или придите к нам в офис, чтобы получить точно достоверную информацию по поводу найденной вами квартиры», - обратился Абрамов к псковичам.

При этом он подчеркнул, что если кто-то говорит, что продаётся квартира от «Псковжилстроя» от агентства недвижимости, то это, скорее всего, обман.

«Квартиры застройщиков в Пскове не продают никакие сторонние агентства, поэтому будьте внимательны, обращайтесь на наш официальный сайт, есть отдел продаж, нет никаких комиссий или откатов, не нужно ничего доплачивать, возвращать», - добавил гость эфира.

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