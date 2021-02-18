До 2024 года в Псковскую область поступит миллиард рублей на социально-экономическую сферу

12:47, 18 февраля 2021, ПАИ

До 2024 года Псковская область получит один миллиард рублей на развитие социально-экономической сферы. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочего визита в регион 18 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Вместе сделаем все: чтобы эту сферу восстановить», - сказал Мишустин.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что начиная с этого года на эти цели запланировано почти 500 млн рублей.