До 2024 года в Псковскую область поступит миллиард рублей на социально-экономическую сферу
До 2024 года Псковская область получит один миллиард рублей на развитие социально-экономической сферы. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочего визита в регион 18 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Вместе сделаем все: чтобы эту сферу восстановить», - сказал Мишустин.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что начиная с этого года на эти цели запланировано почти 500 млн рублей.