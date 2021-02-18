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Общество

В Пскове сократилось количество аварий на системах жизнеобеспечения

Количество аварий на системах жизнеобеспечения сократилось в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

18 февраля в Управлении городского хозяйства администрации Пскова прошло совещание с руководителями управляющих организаций под председательством заместителя начальника УГХ Антона Ляугминаса. Представитель Единой дежурно-диспетчерской службы отметил, что за аналогичный период прошлого отопительного сезона аварий было больше.

Всего на контроле находилось 324 аварийных отключения на системах жизнеобеспечения, из них 293 – внутридомовых, 31 – сетевых. При этом с нарушением холодного водоснабжения была связана 121 внутридомовая и 12 сетевых аварий, с нарушением теплоснабжения соответственно 60 и 8, с горячим водоснабжением – 97 и 4, с электроснабжением – 13 и 6, с газоснабжением – 2 и 2.

Руководители управляющих компаний города поблагодарили сотрудников аварийных служб муниципальных предприятий за оперативность и профессионализм во время ликвидации аварий.

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