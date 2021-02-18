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Общество

Основной причиной пожаров в Пскове становится неосторожное обращение с огнём при курении

Основной причиной пожаров в Пскове становится неосторожное обращение с огнём при курении, сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Андрей Леньшин на совещании в администрации города.

В этом году на пожарах в Пскове уже погибли четыре человека. 

Леньшин предложил организовать контроль за работой управляющих компаний по ремонту и очистке печных труб, дымоходов в домах с печным отоплением. Особое внимание обратить на дома, в которых проживают одинокие престарелые граждане, малоимущие, неблагополучные семьи, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, направить средства из муниципального бюджета на ремонт печного отопления, аварийного электрооборудования в местах проживания перечисленных категорий граждан.

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