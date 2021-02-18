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Политика

Мишустин и Ведерников обсудили федеральную поддержку Псковской области

18 февраля состоялась рабочая встреча председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, на которой стороны обсудили федеральную поддержку региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Мишустин начал встречу с оценки социальных и промышленных объектов, которые он усел осмотреть в регионе. «Очень мне понравился объект социального назначения, который на сегодняшний день демонстрирует такой очень важный, сбалансированный подход для людей пожилых. Мне кажется, что те решения, которые мы с вами выработали, должны реализовываться, и я очень вас прошу взять под личный контроль строительство, чтобы мы уже в следующем году, не в декабре 2022 года, а пораньше, могли все ввести в строй», — сказал Михаил Мишустин.

Положительно Михаил Мишустин оценил и площадку ОЭЗ «Моглино». «Идея замечательная, и кластер промышленный, который реализуется, мне кажется, тоже создаст очень большое количество новых рабочих мест, привлечет, в том числе, и молодежь Псковской области», — заметил премьер-министр. В продолжение разговора Михаил Мишустин поинтересовался, как в регионе реализуются социальные и экономические проекты.

Михаил Ведерников поблагодарил за внимание, которое премьер-министр и правительство РФ в целом оказывают региону, что с учетом сложной социально-экономической ситуации особенно важно и необходимо. «Главная мера поддержки - это нацпроекты. В 2020 году региону было выделено 5,6 млрд рублей. В этом году планируется 3,9 млрд рублей. Отдельные слова благодарности правительству за беспрецедентную помощь и поддержку, которая была оказана в рамках борьбы с коронавирусом. На сегодняшний день у нас достаточно хорошие показатели», — отметил губернатор.

Отдельно глава региона поблагодарил за решения, направленные на модернизацию системы здравоохранения. Из 30 многофункциональных медицинских центров, построенных в стране по поручению президента РФ силами Минобороны, три возведены в Псковской области. Правительство РФ, заметил глава региона, оперативно обеспечило финансирование строительства этих объектов.

«Для нас это чудо. Медицина в регионе оставляет желать лучшего. А мы получили полноценную инфекционную службу, которая сейчас полностью закрыла потребности как взрослого, так и детского населения», — сказал губернатор.

Михаил Мишустин напомнил, что регион получит дополнительное финансирование и на модернизацию первичного звена здравоохранения. Глава региона уточнил, что регион будет получать по 500 млн рублей ежегодно, что позволит в том числе проводить ремонты районных поликлиник и больниц, приобретать хорошую и современную медицинскую технику.

Михаил Ведерников также озвучил и ключевые для региона направления федеральной поддержки. Благодаря поддержке куратора, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в прошлом году удалось серьезно обновить автобусный парк крупнейшего автотранспортного предприятия. Было закуплено 249 автобусов. На эти цели было направлено 1,25 млрд рублей.

 

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