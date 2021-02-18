Ведерников попросил Мишустина сохранить поддержку участников федеральных кластеров

17:03, 18 февраля 2021, ПАИ

На встрече 18 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина сохранить федеральную поддержку участников федеральных кластеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Крайне важным инструментом поддержки, заметил губернатор, является постановление правительства о поддержке участников промышленных кластеров. За 5 лет предприятия региона получили 950 млн рублей. Михаил Ведерников выступил с предложением сохранить эту меру поддержки. Михаил Мишустин заверил, что работа с регионами в этом направлении будет продолжена.

Еще одним значимым механизмом является программа Фонда содействия реформированию ЖКХ. «Это очень важный инструмент. Уже на сегодняшний день в инфраструктуру Псковской области инвестировано 653 млн рублей. Для нас это крайне важная программа», — подчеркнул Михаил Ведерников. Глава региона обратился с просьбой рассмотреть возможность для десяти регионов, реализующих индивидуальные программы социально-экономического развития, пересмотреть процент софинансирования.