212 человек пострадали в Пскове в праздники из-за гололеда
С 20 по 23 февраля в Пскове из-за гололеда пострадали 212 человек, которые обратились в травмпункт приемного отделения Псковской клинической больницы. Об этом сообщил заведующий травмпунктом Вадим Букша в эфире ПАИ-live 24 февраля.
По его словам, 22 февраля в травмпункт за медпомощью обратились 72 человека, 20 горожан госпитализировали в травматологическое отделение, количество обращений увеличилось в два раза в эти дни.
Больше всего, как отметил Вадим Букша, граждане обращались с ушибами, переломами ребер, повреждениями позвоночника, черепно-мозговой травмой, повреждениями конечностей.
«Больные с алкогольным опьянением обращаются к нам и с бытовыми травмами (криминального характера), пьяные легче получают травмы», – сказал заведующий травмпунктом.