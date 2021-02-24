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212 человек пострадали в Пскове в праздники из-за гололеда

С 20 по 23 февраля в Пскове из-за гололеда пострадали 212 человек, которые обратились в травмпункт приемного отделения Псковской клинической больницы. Об этом сообщил заведующий травмпунктом Вадим Букша в эфире ПАИ-live 24 февраля.

По его словам, 22 февраля в травмпункт за медпомощью обратились 72 человека, 20 горожан госпитализировали в травматологическое отделение, количество обращений увеличилось в два раза в эти дни.

Больше всего, как отметил Вадим Букша, граждане обращались с ушибами, переломами ребер, повреждениями позвоночника, черепно-мозговой травмой, повреждениями конечностей.

«Больные с алкогольным опьянением обращаются к нам и с бытовыми травмами (криминального характера), пьяные легче получают травмы», – сказал заведующий травмпунктом.

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