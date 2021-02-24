Семейное гнёздышко: как известный псковский спортсмен купил квартиру мечты

15:20, 24 февраля 2021, ПАИ

Приобретение собственного жилья — одна из главных целей современного человека, на достижение которой могут уйти долгие годы. Организатор крупнейших беговых мероприятий в Пскове, главный тренер и основатель первой в Псковской области Школы бега «PRO SPORT» Александр Кузьмин многого достиг в своей жизни, но с покупкой квартиры долго не получалось. Недавно у него появилось долгожданное семейное гнёздышко, и известный спортсмен поделился с Псковским агентством информации впечатлениями от приобретения недвижимости.

С чего всё начиналось

Александр — человек целеустремлённый. На протяжении пяти лет в новогоднюю ночь он ставил перед собой пять больших целей на ближайшие 12 месяцев. «С одной стороны, это обременяет постоянно трудиться, с другой — мотивирует развиваться и становиться лучше», — пояснил спортсмен.

Цели были разными: жениться, завести ребёнка — сначала первого, а потом и второго, поменять машины, продвигать любимое дело, съездить на отдых, выиграть гонку героев, получить необходимую работу. Но долгое время Александр не мог выполнить лишь одну цель — купить квартиру.

«В этом году мне 30 лет, и я сказал сам себе, что откладывать уже некуда. Ты взрослый мужик с семьей, и в таком возрасте у тебя нет квартиры — позор! Пора приобретать», — однажды решил пскович.

Реализовать планы помог случай: в 2020 году именитого спортсмена пригласили сняться в рекламном ролике строительной компании «Псковжилстрой». «Съёмки были очень интересные, трудные и весёлые. Проходили они в разных локациях, а финал снимали в квартире жилого комплекса «Балтийская жемчужина». До этого момента я не бывал лично в больших квартирах, гардеробные видел только на картинках, а типовые отделки считал очень простыми и некрасивыми», — рассказал Александр.

Именно на этих съемках он увидел то, что подтолкнуло к приобретению своей квартиры: «Просторная квартира с невероятно уютной и качественной типовой отделкой. Гардеробные в квартире — это моя мечта».

С тех пор спортсмен стал чаще появляться в районе, где компания строила новый пятиэтажный дом, прокладывал там беговые маршруты. «Наличие территории для бега для меня, как для спортсмена, очень важно», — объяснил Александр. Параллельно он стал заглядывать на сайт компании и присматриваться к жилью.

Как выбирал квартиру

«Сайт компании оказался очень удобным. На нем посмотрел все квартиры и на одну из них оставил бронь», — поделился спортсмен.

Затем с ним связались менеджеры по продажам и лично показали квартиру. Увиденное произвело на потенциального новосёла неизгладимое впечатление: «Вы, наверное, меня понимаете. Я зашёл в квартиру своей мечты. Мне что-то рассказывали, а я уже представлял, где и что будет стоять. Я до сих пор ложусь спать и закрытыми глазами представляю, как мы там играемся с детьми или празднуем с женой ее день рождения».

Квартиру Александр выбрал большую — 94 кв. метра для семейного уюта. Есть там и комната для детей, и просторная спальня, раздельные ванная комната и туалет, две гардеробные, огромная гостиная, совмещённая с кухней, большие коридоры и невероятно красивый панорамный балкон с тёплым полом.

«Отдельное спасибо компании за красивые панорамные балконы, масштабы квартиры, где все с точностью продумано, большую ванную и гардеробные», — добавил Александр.

Типовая отделка

Решение было принято: пскович нашёл то, что давно искал. Семья Кузьминых приступила к оформлению ипотеки, а в квартире начался ремонт. «Мы молодая семья, и денег особо на ремонт не было. Поэтому мы решили взять типовую отделку в счёт ипотеки, что очень удобно и не требует сразу отдавать большую сумму. Ты заезжаешь в квартиру уже с отделкой и спокойно можешь там жить, выплачивая средства за ремонт на протяжении нескольких лет», — отметил Александр.

Причем раньше он был уверен, что типовая отделка от застройщика — это некрасиво, ненадёжно и делается тяп-ляп. Но всё оказалось иначе: компания «Псковжилстрой» подходит к этому моменту современно, стильно и молодёжно.

«Периодически заезжая на квартиру, я видел, как быстро преображаются мои квадратные метры. Вы только посмотрите на просторную ванную, туалет, балкон. Как идеально положена плитка! Мастер сразу зашил все трубы для красоты. Раковины стоят не обычные железные, а хорошие керамические. Насчёт цвета ламината и дверей у меня даже поинтересовались, что бы я хотел больше», — заявил пскович.



Фото: Александр Кузьмин



Фото: Александр Кузьмин



Фото: Александр Кузьмин



Фото: Александр Кузьмин



Фото: Александр Кузьмин



Фото: Александр Кузьмин



Фото: Александр Кузьмин



Фото: Александр Кузьмин



Фото: Александр Кузьмин



Фото: Александр Кузьмин



Фото: Александр Кузьмин



Фото: Александр Кузьмин























Он также поблагодарил строителей, которые учли его рекомендации в части карниза при натягивании потолка, хотя они и не должны были этого делать. «А ещё застройщик делает шикарные кухни под ваши размеры и пожелания. Кухня входит в ипотеку, что удобно для моего кармана», — добавил спортсмен.

Сейчас квартира уже превратилась в уютное семейное гнёздышко, которое осталось обставить мебелью.

Отдельный мир

«У нас тут свой отдельный мирок — дом малоэтажный, построен на удалении от дороги. Машин мало. Этим он нам и понравился», — прокомментировал свою покупку пскович.

При этом поблизости есть вся необходимая инфраструктура — бассейн и Ледовый дворец, детские сады, школы. Рукой подать до крупных сетевых магазинов — продуктовых, строительных, одежды и обуви. Рядом есть кинотеатр, детские площадки, парковки и парки.

«Район очень хороший. Тут и побегать можно, и на лыжах покататься — территория спорта. Всё близко, детям и жене будет удобно», — заметил Александр.

Он добавил, что дом сдан в эксплуатацию совсем недавно — пока что заселились только одни жильцы. «Мы будем вторыми новоселами. Пока что не успели переехать, но очень часто проводим там вечера, приезжаем поужинать, посмотреть телевизор. Новое жилье — это очень здорово», — подытожил пскович.

Александр подчеркнул, что жизнь для того и дана, чтобы мечтать и реализовывать свои мечты. «Формулируйте свои желания и цели позитивно! Обещание, которое вы дали себе, должно вызывать в вас энтузиазм, а не тоску и неприятие. Логично, что во втором случае вы будете искать способы отлынивать, но в первом – все-таки сделать задуманное. Подобным образом детей уговаривают съесть «вкусную» кашу, обещая приятные ощущения, а не сложную для понимания пользу организму», – обратился он к тем, кто еще на пути к своим целям.