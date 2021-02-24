102 человека пострадали в результате ледяного дождя в Псковской области

15:25, 24 февраля 2021, ПАИ

102 жителя Псковской области обратились 23 февраля в поликлиники и больницы региона с травмами и переломами, полученными на скользких дорогах и улицах, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Скользкими дороги и улицы стали после ледяного дождя, который обрушился на Псковскую область.

В связи с этим комитет по здравоохранению Псковской области напоминает, что при получении травмы необходимо обратиться в приёмный покой Псковской областной больницы, а в случае серьезного повреждения – в скорую помощь по телефону 03.