Из законодательства Псковской области уберут устаревшую норму о назначении прокурора

15:17, 24 февраля 2021, ПАИ

Законодательство Псковской области приведут в соответствие с федеральным в плане регулирования вопросов о назначении прокурора региона. Соответствующий проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «О Псковском областном Собрании депутатов» и признании утратившим силу отдельного положения статьи 39 закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области» рассмотрели члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 24 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Необходимость изменений возникла после принятия поправок в Конституцию России, согласно которым регулирование вопросов организации и деятельности прокуратуры отнесено к ведению Российской Федерации, в том числе и вопросы назначения на должность прокуроров субъектов РФ.

Ранее статья 129 Конституции России предусматривала согласование кандидатур на должность прокуроров региона с областными законодательными собраниями. Теперь же прокуроры субъектов назначаются на должность президентом РФ после консультаций с Советом Федерации.

Законопроектом в целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральным предлагается положения законов Псковской области от 31 января 1995 года №2-ОЗ «О Псковском областном Собрании депутатов» и от 19 февраля 2002 года №174-ОЗ «О системе органов исполнительной власти Псковской области» признать утратившими силу.

Профильный комитет единогласно поддержал эти изменения. Окончательное решение депутаты примут на очередной сессии Псковского областного Собрания завтра, 25 февраля.