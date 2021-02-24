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Общество

Новый пожарный пост планируют открыть в Псковской области в 2021 году

В 2021 году в Псковской области планируется открыть новый отдельный пожарный пост. Его построят в селе Славковичи Порховского района. Об этом сообщил начальник управления специальных программ администрации Псковской области Андрей Вьюнов на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 24 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Вьюнов отметил, что в 2021 году на реализацию государственной программы Псковской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрено финансирование в размере 87,28 млн рублей, в частности на строительство отдельного пожарного поста в селе Славковичи Порховского района и приобретение соответствующей пожарной техники для него – 29,1 млн рублей, на завершение создания системы оповещения и деятельность службы единого номера 112 – 38,2 млн рублей, на обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти в муниципалитетах – 12,6 млн рублей, на мероприятия, направленные на снижение рисков и исключение последствий ЧС природного и техногенного характера, – 3,4 млн рублей.

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