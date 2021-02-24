170 ценных предметов быта пытался провезти через границу с Псковской областью житель Нидерландов

19:21, 24 февраля 2021, ПАИ

170 предметов, изъятых у жителя Нидерландов, отправили на экспертизу псковские пограничники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации предметов, возможно представляющих культурно-историческую ценность.

Инцидент произошёл в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» на въездном в Россию направлении, куда прибыл микроавтобус «Опель» под управлением 45-летнего жителя Нидерландов.

При совместном с представителями таможни осмотре транспортного средства в багажном отделении автомобиля среди личных вещей пограничники обнаружили порядка 170 предметов, возможно представляющих культурную или историческую ценность. Среди них были фарфоровые статуэтки, настенные часы, столовые приборы, предметы мебели и интерьера.

Все выявленные предметы переданы сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

Пограничное управление рекомендует гражданам не создавать предпосылок к нарушению законодательства Российской Федерации при следовании через государственную границу. Заблаговременная подготовка своего автомобиля к прохождению всех видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска, избавит от возможных проблемных ситуаций, а также позволит самим гражданам сэкономить драгоценное время.