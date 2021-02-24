Псковские врачи рассказали, стоит ли пить антибиотики при скачущей температуре

21:48, 24 февраля 2021, ПАИ

Можно ли пить антибиотики при скачущей температуре, рассказали врачи Псковской областной инфекционной больницы, отвечая на вопросы псковичей.

«Стоит ли пить антибиотики, если температура скачет от 37,5 до 36,3? Других симптомов нет», – задал вопрос в Instagram медицинского учреждения один из жителей Псковской области.

Отвечая на вопрос, специалисты подчеркнули, что при таких условиях показаний для антибактериальной терапии нет.