Симптомы COVID-19 у детей сохраняются на месяцы

12:49, 25 февраля 2021, ПАИ

Большинство детей, переболевших коронавирусом, сказали, что симптомы болезни остались с ними на несколько месяцев, сообщает «РБК» со ссылкой на исследование русских, итальянских и британских ученых, опубликованное на medrxiv.org.

У 58% детей через 4 месяца после выздоровления было зафиксировано от одного и более сохранившихся симптомов болезни. Тогда как у 42% вылечившихся симптомов не осталось вообще.

Самые частые жалобы были на бессонницу(18,6%), стеснение в груди или признаки респираторного заболевания (14,7%), заложенность носа (12,4%).

А также проявлялась потеря концентрации внимания, усталость, боль в суставах и мышцах.