Жители Псковской области задолжали за вывоз ТКО порядка 260 млн рублей
Население Псковской области задолжало за вывоз твёрдых коммунальных отходов порядка 260 млн рублей. Об этом сообщил директор филиала ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО Александр Киселёв во время парламентского часа в Псковском областном Собрании 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Депутат регионального парламента Алексей Севастьянов поинтересовался, существует ли у компании задолженность перед субподрядчиками.
Александр Киселёв ответил утвердительно и заверил, что задолженность гасится.
Также Алексей Севастьянов обратился к вице-губернатору Псковской области Василию Осипову: «Вы уверены в завтрашнем этой компании?»
«Все познается в сравнении, уверен», - ответил заместитель главы региона.