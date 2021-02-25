Жители Псковской области задолжали за вывоз ТКО порядка 260 млн рублей

12:20, 25 февраля 2021, ПАИ

Население Псковской области задолжало за вывоз твёрдых коммунальных отходов порядка 260 млн рублей. Об этом сообщил директор филиала ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО Александр Киселёв во время парламентского часа в Псковском областном Собрании 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат регионального парламента Алексей Севастьянов поинтересовался, существует ли у компании задолженность перед субподрядчиками.

Александр Киселёв ответил утвердительно и заверил, что задолженность гасится.

Также Алексей Севастьянов обратился к вице-губернатору Псковской области Василию Осипову: «Вы уверены в завтрашнем этой компании?»

«Все познается в сравнении, уверен», - ответил заместитель главы региона.