Александр Котов: Ситуация в сфере обращения с ТКО сильно изменилась

13:22, 25 февраля 2021, ПАИ

«За последние годы ситуация в сфере обращения с ТКО сильно изменилась - многое было сделано», - заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов во время парламентского часа в региональном парламенте 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Котов отметил, что на многие вопросы удалось получить ответы. Тем не менее, по его словам, проблемы остаются. «Постановление, которое принимали в июле 2019 года, в полной мере не выполнено. Депутатский корпус будет и дальше следить за тем, как оно выполняется», - заверил спикер ПОС.