На Луну мусор не увезём — спикер Псковского облсобрания

13:42, 25 февраля 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов сообщил, что все усилия администрации региона по подбору земельного участка для экотехнопарка натыкаются на яростное противодействие со стороны оппозиционеров. «Так нельзя, на Луну мусор не увезём», - заявил он во время парламентского часа в региональном парламенте 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Котов уверен, что участок надо подбирать на территории Псковской области. «Мы должны не препятствовать решению этого вопроса, а всячески помогать», - подчеркнул спикер ПОС.

Он добавил, что работу нужно организовывать так, чтобы у регионального оператора по обращению с ТКО были собственные средства на приобретение контейнеров и погашение долгов.